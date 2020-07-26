Takım için elinden geleni yaptığını söyleyen Atiba, ligi iyi bir yerde bitirdiklerini vurguladı.

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen 37 yaşındaki futbolcu "Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor" dedi.

"Büyük bir kulübü temsil ediyorum. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Bu akşamki maç bizim için çok önemliydi. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde ligi iyi bir sırada bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var. Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş için her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum."