Beşiktaş'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kulüp dergisinin ağustos sayısına açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon daha serbest bir rol üstlendim"

Derginin kapağına taşıdığı Atiba, geride kalan sezonu değerlendirdi.

"Bu sezon 6 numaradan çok, 8 numara pozisyonunda oynadım. Attığım gollerin çoğunun duran toplardan gelmesine rağmen, daha hücumcu bir pozisyonda görev alıyorum. Bu nedenle biraz daha fazla asist yaptım ve daha çok gol attım. Bu sezon daha serbest bir rol üstlendim."

"İyi ki buraya gelmişim ve gelişmeye devam etmişim"

Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla büyük tecrübeler kazandığını ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

"Beşiktaş'a 30 yaşımda geldim ve o günden itibaren de gelişmeye devam ettim. Oyunumu geliştirmeyi ve tecrübe kazanmayı sürdürdüm. Avrupa'da, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde oynayarak edindiğim tecrübe, daha çok şey öğrenmemi ve daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı. Burada çok iyi zamanlar geçirdim ve her geçen yıl daha iyiye gittiğimi hissediyorum. İyi ki buraya gelmişim ve gelişmeye devam etmişim. O yüzden kariyerimde Beşiktaş çok büyük bir adım oldu."

"Ailemin Beşiktaş'la gerçekten de çok özel bir ilişkisi var"

Atiba, ailesi için de Beşiktaş'ın yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.

"Ailemin Beşiktaş'la gerçekten de çok özel bir ilişkisi var. Çocuklarım kulübü çok seviyor. Evet, evde futboldan ziyadesiyle bahsediyoruz. Hem izlemeyi hem de oynamayı çok seviyorlar. O yüzden de bir sürü soru soruyorlar. Benim edindiğim tecrübeleri soruyorlar. Gerçekten de çok küçük olmalarına rağmen oyuna duydukları tutku büyük. Bu da iyi bir şey."

"Hep bizim arkamızda olmalarını takdir ediyoruz"

Atiba, taraftarlara seslendi.

"Hepimiz, takıma ve kulübe verdikleri desteği, bunu hep sürdürmelerini, hep bizim arkamızda olmalarını takdir ediyoruz. Onlar olmasa ortada bir takım ya da kulüp olmaz. Her zaman yaptıklarını yapmaya devam etsinler ve arkamızda durmayı sürdürsünler. Çok teşekkür ediyorum."