Müsabakanın ilk 11'lerinde toplam 7 futbolcunun Çizme geçmişi bulunurken, kulübelerde de 3 futbolcu bu yönleriyle öne çıkıyor.

Karagümrük'te 'omurga' Serie A'dan

Fatih Karagümrük'te, mücadeleye başlayan 4 futbolcunun İtalya bağlantısı bulunuyor.

Takımın sol beki Jure Balkovec, daha önce Bari, Verona ve Empoli formalarını terletmişti. Takımın orta sahasının yıldızı Lucas Biglia ise uzun yıllar Lazio ve Milan'da boy göstermişti.

Biglia gibi Milan formasını terletmiş oyuncular arasında Bertolacci ve Borini de bulunuyor. Toplam 5 İtalyan takımında oynayan Andrea Bertolacci ve Çizme'de 6 kulüpte görev alan Fabio Borini, Biglia ile bir dönem takım arkadaşı olmuşlardı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Viviano ve Lucas Castro da birbirlerini tanıyan isimler arasında. Farklı İtalyan kulüplerinde yer alan tecrübeli futbolcular, Karagümrük'ten önce SPAL'da oynamışlardı.

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Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jose Sosa, Napoli macerasının yanında, Biglia'nın gelişinden hemen önce bir Milan macerası yaşamıştı.

Sol bekin değişmez ismi Caner Erkin de, 2016 yazında İtalyan devi Inter'e imza atmış, burada geçirdiği kısa sürenin ardından transfer dönemi bitmeden Türkiye'ye dönmüştü.

Takımın golcüsü Mame Thiam'ın Empoli ile, kanat rotasyonunda yer alan Sinan Gümüş'ün ise Genoa ile Çizme maceraları bulunuyor.

Thiam ayrıca, seneler önce Avellino formasıyla Serie C'de de mücadele vermişti.