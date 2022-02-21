Süper Lig'de 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 26. haftanın ardından puanını 32'ye çıkardı. Sıralamada 13'üncülüğe yükselen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent 6. maçında ilk galibiyetine ulaştı. Torrent yönetimindeki Galatasaray daha önceki 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray 2022'de ilk galibiyetine imza attı.

Göztepe üst üste 3. kez kaybetti

Ligde Altay ve Atakaş Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a yenilerek üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, haftayı 27 puanla tamamladı.

Galatasaray'dan bu sezonun en erken golü

Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Victor Nellson, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Bu sezon daha önce 5. dakikada Çaykur Rizespor karşısında golü bulunan Galatasaray, sezonun erken golünü Göztepe karşısında buldu.

Gomis bıraktığı yerden devam etti

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bin 374 gün sonra ilk golünü yine Göztepe deplasmanında attı. Gomis, ligde son olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2017-2018 sezonunda 19 Mayıs 2018'de Göztepe'yi 1-0 yendiği müsabakada golünü penaltıdan kaydetmişti.

Karşılaşmada sonradan oyuna giren Gomis, 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Cherif Ndiaye'nin 9. golü

Göztepe'de 2 penaltı golü bulan Cherif Ndiaye bu sezon 9. golünü kaydetti. Bu sezon 6. kez penaltı vuruşundan gol bulan Göztepe'de Cherif Ndiaye toplamda üçüncü penaltı golüne imza attı.

Göztepe'de bu sezon 4. kez sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adis Jahovic gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Bir taraftar sahaya girdi

Karşılamada Arda Kardeşler'in verdiği son penaltı kararından sonra bir taraftar sahaya girdi. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Maçın ardından Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ile Galatasaraylı Mustafa Muhammet arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Müsabakayı 18bin 174 taraftar takip etti.