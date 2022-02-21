Ampute Futbol Dünya Kupası 1-10 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Milli Takım, 24 ülkenin katılması beklenen organizasyon için Antalya'da günü tek antrenmanla noktaladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ampute Futbol Dünya Kupası Koordinatörü Ferhat Esatbeyoğlu ve ekibi, oyuncuların performans ölçümlerini yaptı.

Milli Takım kampında yer alan sporcular

Kaleci: Bülent Çetin, Selim Karadağ, Erdi Arslan, Ümit Sağlam

Defans: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Ahmet Akkaya, Fuat Taştan, Muhammet Yeğen, Harun Mut, Alican Kuruyamaç

Orta saha: Ömer Güleryüz, Şeyhmus Erdinç, Muhittin Kurt, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan

Forvet: Kemal Güleş, Rahmi Özcan, Harun Yüksel, Hamza Yusuf Ersen, Barış Telli