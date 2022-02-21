Ampute Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına başladı
Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Ampute Futbol Dünya Kupası 1-10 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.
Milli Takım, 24 ülkenin katılması beklenen organizasyon için Antalya'da günü tek antrenmanla noktaladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ampute Futbol Dünya Kupası Koordinatörü Ferhat Esatbeyoğlu ve ekibi, oyuncuların performans ölçümlerini yaptı.
Milli Takım kampında yer alan sporcular
Kaleci: Bülent Çetin, Selim Karadağ, Erdi Arslan, Ümit Sağlam
Defans: İsmail Korkmaz, Okan Şahiner, Ahmet Akkaya, Fuat Taştan, Muhammet Yeğen, Harun Mut, Alican Kuruyamaç
Orta saha: Ömer Güleryüz, Şeyhmus Erdinç, Muhittin Kurt, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Rüstem Kurhan
Forvet: Kemal Güleş, Rahmi Özcan, Harun Yüksel, Hamza Yusuf Ersen, Barış Telli