Amerika Birleşik Devletleri-Yeni Zelanda kadın futbol takımları arasında oynanan maç, tarihte ender görülebilecek bir olaya sahne oldu.

Daha ilk yarı tamamlanmadan goller yağmur oldu Yeni Zelanda kalesine yağdı. Yaklaşık yarım saat içinde 3 gole imza atan isim Yeni Zelandalı Meikayla Moore idi.

Şok ile birlikte büyük bir çaresizlik yaşayan Meikayla Moore, ellerini dizine koyup bir süre doğrulamadı.

5'inci, 6'ıncı ve 36'ıncı dakikalarda kendi kalesini havalandıran Yeni Zelandalı futbolcu, ters hat-trickten sonra hemen oyundan alındı.

25 yaşındaki savunma oyuncusu sahadan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı karşılaşma 5-0 bitti.