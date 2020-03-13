Haber Giriş: Kaynak: DHA
Artur Boruc'ta koronavirüs şüphesi
[Fotoğraf: DHA]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, spor dünyasından birçok ismi de etkisi altına aldı.
Son olarak da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarının görüldüğünü açıkladı.
İngiliz ekibi, başarılı kaleci ve çalışanların tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Test sonuçları belli olana kadar söz konusu 5 kişinin durumunun yakından izleneceği ve sağlıklarına kavuşmaları için her türlü imkanın sağlanacağı da ifade edildi.
Etiketler: Premier Lig kovid-19 koronavirüs İngiltereSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:36
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