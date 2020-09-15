Haber Giriş: Kaynak: AA
Artistik Buz Pateni Test Yarışması ekim ayında düzenlenecek
Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara ve Kocaeli illerinde düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Test Yarışması'nın Gençlik ve Spor Bakanlığının onayları doğrultusunda, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenmesi planlanmaktadır." denildi.
Test yarışmasına katılacak kulüpler ve bireysel sporcular, 28 Eylül Pazartesi günü saat 13.30'a kadar federasyon üzerinden başvuru yapabilecek.
Etiketler: Artistik Buz Pateni Test YarışmasıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 14:19
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