Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fabiano Leismann Denizlispor'da
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Brezilyalı sağ bek Fabiano Leismann'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Admin transfer açıklaması sandım diyenler burada mı?— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) September 15, 2020
15.30'da imza töreni canlı yayınıyla Instagram'da görüşmek üzere! #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/PXo96MDGoD
Etiketler: Yukatel Denizlispor Fabiano Leismann transferSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:57
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