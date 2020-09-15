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Anadolu Efes’te iki yeni pozitif vaka
Anadolu Efes Kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonucunda takımda 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."
Anadolu Efes Spor Kulübü Bilgilendirmesi pic.twitter.com/BydGQkvWGG— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 15, 2020
Etiketler: koronavirüs Anadolu Efes KulübüSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:44
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