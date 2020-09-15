Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."