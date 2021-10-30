Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal Leicester City'yi ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.
King Power Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Arsenal, 5. dakikada Gabriel Magalhaes ve 18. dakikada Emile Smith Rowe'un golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, 14 puanda kalan Leicester City ise 10. sıraya geriledi.
Etiketler: Premier Lig
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