Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.10.2023 11:08

Arjantin Peru'yu Messi'yle yıktı

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. hafta maçlarında Arjantin, Peru'yu 2-0 yenerken, Brezilya, Uruguay'a 2-0 mağlup oldu.

Arjantin Peru'yu Messi'yle yıktı

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. haftasında 5 maç oynandı.

Arjantin, yıldız golcüsü Lionel Messi'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçtaki 32. ve 42. dakikalardaki golleriyle deplasmanda Peru'yu 2-0 mağlup etti.

Messi, bir önceki eleme maçında, Paraguay'a karşı oyuna 53. dakikada girmişti.

Bu galibiyetle, Arjantin elemelerde 4'te 4 yaparak 12 puanla grupta zirvede yer aldı.

Brezilya Uruguay'a yenildi

Brezilya ise deplasmanda Uruguay'a 42. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenildi.

Brezilya'nın yıldız futbolcu Neymar, maçta dizinden sakatlanarak 45+4. dakikada oyundan çıktı. Takım doktorunun sakatlığın boyutu ile açıklama yapmak için erken olduğunu söylediği belirtildi.

Bu maçın ardından, Uruguay ve Brezilya, grupta 7'şer puanla Arjantin'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

Venezuela - Şili: 3-0

Paraguay - Bolivya: 1-0

Ekvador - Kolombiya: 0-0

Uruguay - Brezilya: 2-0

Peru - Arjantin: 0-2

ETİKETLER
Dünya Kupası FIFA
Sıradaki Haber
Önemli isimler futbolun dışında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Sinop'ta 4 metrelik dalgalar oluştu
11:33
Yağışla birlikte azalan hava sıcaklıkları yeniden artacak
11:31
Çin'de 3 yıl tutuklu kalan Avustralyalı gazeteci, suçunun "yayın yasağının ihlali" olduğunu belirtti
11:29
MEB, Türkçe'de sınıf geçme notunun neden 70'e çıkarıldığını açıkladı
11:39
Destekleme projeleriyle 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak
11:19
AB Komisyonu Başkanı: Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
Adıyamanlı gençler, tarihi Cendere Köprüsü'ne Filistin bayrağı astı
FOTO FOKUS
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
İsrail'in bombaladığı hastanede son durum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ