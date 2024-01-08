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Spor
İHA 08.01.2024 18:28

Arda Güler İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid ile oynanacak müsabakanın kadrosunda yer aldı.

Arda Güler İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosu belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı.

10 Ocak Çarşamba günü Al-Awwal Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak müsakada eflatun-beyazlılar yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Diğer yarı finalde Barcelona ve Osasuna kozlarını paylaşacak.

Kupanın finali ise pazar günü yapılacak. Hazırlıklarını tamamlayarak Riyad'a hareket eden Madrid ekibinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz."

Arda Güler İspanya Süper Kupa kadrosunda yer aldı

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Arda Güler Real Madrid İspanya
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