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Spor
İHA 08.01.2024 17:34

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, hakkında çıkan başkanlık seçimine müdahil olma haberlerini yalanlayarak, "Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır." dedi.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Sadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle irtibat kurmadığını aktaran Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili çalışması olmadığını söyledi.

Yıldırım açıklamasında, "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Sadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır. Benim şu an için Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Sadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran’ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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