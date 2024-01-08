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Spor
AA 08.01.2024 16:11

2024 Dakar Rallisi'nin 3. etabını tamamlandı

2024 Dakar Rallisi'nin 3. etabını, otomobil kategorisinde Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

2024 Dakar Rallisi'nin 3. etabını tamamlandı
[AA Arşiv]

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al Duwadimi ile Al Salamiya kentleri arasındaki 438 kilometrelik 3. etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 14 dakika 51 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo Racing takımından Moraes elde etti.

Moraes, böylece Dakar Rallisi'nde ilk kez bir etapta zafere ulaştı. İsveçli Mattias Ekström (Audi), Moraes'in 9 saniye arkasında ikinci, Suudi Arabistan'dan Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) ise liderin 1 dakika 9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), genel klasmanda 13 saat 7 dakika 29 saniyeyle zirveye yerleşti.

Motosiklette kazanan Benavides

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing takımından Kevin Benavides, 4 saat 39 dakika 28 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Arjantinli pilotu, etabı 1 dakika 11 saniye sonra bitiren ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 51 saniye geriden gelen Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) takip etti.

Botsvanalı Ross Branch (Hero), genel klasmanda 14 saat 32 dakika 51 saniyeyle zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Al Salamiya ile Al-Hofuf kentleri arasındaki 299 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

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