Arda Güler geleceğiyle ilgili konuştu

A Milli Takımımız, Samsun'da Galler'i 2-0 yendi. Ay yıldızlıların ikinci golünü atan Arda Güler karşılaşma ile ilgili konuştu.

Genç oyuncu, attığı muhteşem golle ilgili çok mutlu olduğunu söyledi.

"Milli Takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu."

Arda, geleceği ile ilgili sorulan soruya cevapladı.

"Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum."