Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak veda etti.

"Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler."

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.