Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anthony Davis sahalardan 1 ay uzak
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Los Angeles Lakers'ın all-star forveti Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacak.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynayan Anthony Davis, 18 Aralık'taki Minnesota Timberwolves karşılaşmasında sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Minnesota Timberwolves maçında sol dizi burkulan 28 yaşındaki Davis'in, iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi duyruldu.
Kariyerinde 8 kez all-star seçilen Davis'in bu sezon 23,3 sayı, 9,9 ribaunt, 2 blok ortalamaları bulunuyor.
Lakers, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 6. sırasında yer alıyor.
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