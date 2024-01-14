Antalyaspor'un konuğu Trabzonspor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Bitexen Antalyaspor karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 36 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Larsen, Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün ise sakatlıkları sürüyor.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Enis Destan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Galatasaray maçında takımda yer alamayacaklar.

28 puanı olan Bitexen Antalyaspor ise Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası yeni yılda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 2 maçı da kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik aldı.

Antalyaspor başarılı performansını taraftarı önünde sürdürmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibinde Naldo sakatlığı, Erdal Rakip de sarı kart cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

İki takım Süper Lig tarihinde 55 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların 32'sini Trabzonspor, 10'unu ise Antalyaspor kazandı. 13 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Bordo mavili ekip, sezonun ilk yarısında oynana maçı 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Bahattin Şimşek Türkiye Kamil Çetin Türkiye Murat Altan