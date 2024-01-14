Antalya’da kazanan çıkmadı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek’in yönettiği karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Fountas (Trabzonspor), ve 68. dakikada Antalya’ya beraberliği getiren Jehezkel kaydetti.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilmeyen bordo-mavililer, puanını 37’ye yükselterek 3. sıradaki yerini korumuş oldu.

Antalyaspor ise ligdeki 8. beraberliğini alarak puanını 29’a yükseltti. Kırmızı-beyazlı eki maç fazlası ve averaj üstünlüğü ile 7. sıraya yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci topu tokatladı. Bardhi, önünde kalan topu Fountas’a aktardı. Bu oyuncunun yerden şutu ağlara gitti. 0-1

[Fotoğraf: AA]

11. dakikada Safuri’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel’in vuruşu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

12. dakikada Saric’in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

24. dakikada Enis Destan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın vuruşu kalecide kaldı.

28. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un,ceza sahasına içine yerden gönderdiği topun üstünden Buksa atladı, sol kanatta topu önünde bulan Güray Vural’ın sert şutunu Benkovic kale çizgisinden çıkardı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fountas'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

61. dakikada Safuri'nin ortasını savunma uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda top Kaluzinski'nin önünde kaldı. Kaluzinski'nin sert şutunda Veysel Sarı kafasını da çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

GOL - 68. dakikada Safuri’nin sağ kanttan ceza sahası içine ortasında Jehezkel’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

90+7. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası sol çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Bytyqi dk. 80), Safuri (Ufuk Akyol dk. 88), Saric, Larsson (Milosevic dk. 90), Adam Buksa



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can (Hüseyin Türkmen dk. 84), Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Edin Visca (Arif Boşluk dk. 90+5), Bardhi, Fountas (Umut Güneş dk. 84), Enis Destan (Poyraz Efe Yıldırım dk. 90+5)



Goller: Fountas (dk. 3) (Trabzonspor), Jehezkel (dk. 68) (Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel Sarı (Antalyaspor)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Bahattin Şimşek Türkiye Kamil Çetin Türkiye Murat Altan