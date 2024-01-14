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Spor
İHA 14.01.2024 14:46

Beşiktaş'ta Hadziahmetovic sezonu kapattı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Hadziahmetovic sezonu kapattı
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş'ın dünkü maçta sakatlık yaşayan Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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