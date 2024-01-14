İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma, 0-0 golsüz tamamlandı.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor puanını 7 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı.

Hakem Halil Umut Meler, uzun bir aranın ardından ilk maçına çıktı. Meler, 11 Aralık`ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 15. hafta müsabakasının ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada sağ taraftan Guilherme’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Metehan Mert’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Ndao’nun pasında sol tarafta topla buluşan Vefa Temel’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada sağ taraftan Ndao’nun kale önünde yaptığı ortaya Ethemi vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ethemi'nin yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

59. dakikada Ndao’nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ethemi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda direkten dönen topu kale önünde Muammer tamamladı. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün’ün geri pasında kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Ethemi’nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Soner Dikmen’in pasında topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil, Vefa Temel (Ali Yaşar dk. 90), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj (Özcan Şahan dk. 82), Ndao, Jackson (Emir Kaan Gültekin dk. 73), Ethemi (Mendy Mamadou dk. 73)



Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Mehmet Büyüksayar dk. 90+4), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip (Cebrail Karayel dk. 90+4), Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 67), Moreno (Yasir Subaşı dk. 67), Cikalleshi (Oliveira dk. 79)



Sarı kartlar: Vefa Temel, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) Nzonzi (Konyaspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy