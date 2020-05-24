Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalyasporlu futbolculara bayram sürprizi
[Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü]
Ramazan Bayramı'nda hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcularını, ailelerinin sahada sürpriz ziyareti duygulandırdı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, takımın bayramda da kampta bulunduğu otelde antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğü belirtildi.
Futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti yapıldığı ifade edildi.
Hayat bayram olsa!#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/6b7eTMKOnx— Fraport TAV Antalyaspor #EvdeKalTürkiye (@Antalyaspor) May 24, 2020
Teknik heyet ve futbolcuların ailelerinin, çalışmanın sonunda "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde antrenman sahasına girerek takımın bayramını kutlamasıyla duygusal anların yaşandığı aktarıldı.
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