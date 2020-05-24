Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlar, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

Sabah yapılan idmanın birinci bölümünde ilk olarak fiziksel çalışma uygulandı. Daha sonra futbola özgü genel kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Akşamüstü gerçekleşen günün ikinci antrenmanına ısınma ile başlandı. Devam eden kısımda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, sabah antrenmanından önce bayramlaştı. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.