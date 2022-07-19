Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Haji Wright'ı renklerine bağladı
[Fotograf: AA]
Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li milli futbolcu Haji Wright ile üç yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunu kırmızı beyazlı takımda kiralık olarak tamamlayan 24 yaşındaki golcü futbolcu ve Danimarka kulübü SonderjyskE ile her konuda anlaşma sağlandı.
Haji Wright, kendisini 3 yıllığına Fraport TAV Antalyaspor'a bağlayan resmi imzayı Antalyaspor'un Almanya kampında attı ve ilk antrenmanına çıktı.
Geçen sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlayan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi.
Etiketler: Antalyaspor Transfer Haberleri Süper Lig
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