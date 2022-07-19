Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Seferovic'i duyurdu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Etiketler: Galatasaray
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