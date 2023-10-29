Antalyaspor Başakşehir'i mağlup etti

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 16. dakikada Dario Saric, Antalyaspor’u 1-0 öne geçiren golü attı.

[Fotoğraf: İHA]

Akdeniz ekibi Bitexen Antalyaspor, çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 12 puanla 12. sırada yükseldi.

RAMS Başakşehir ise 8 puanda kalırken, ligde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Duarte, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Leite’nin müdahalesinin ardından dışarı çıktı.

GOL - 15. dakikada Safuri’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahsı içinde Saric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

26. dakikada Safuri’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Buska’nın penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

59. dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Safuri'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 62 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric (Dk. 90 Kaluzinski), Jehezkel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 62 Larsson) , Safuri (Dk. 69 Van de Streek) , Buksa

Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç , Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Aleksic (Dk. 77 Serdar Gürler), Dennis (Dk. 66 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Piatek)

Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Veysel Sarı, Dk. 72 Van de Streek, Dk. 90+6 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 83 Ousseynou Ba, Dk. 87 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir