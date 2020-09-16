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Antalyaspor Ali Eren İyican'ı transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, Ankaraspor'da forma giyen Ali Eren İyican'ı kadrosuna kattı.
Kulubün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Ali Eren İyican" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.
Hoş Geldin Ali Eren İyican— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2020
Kulübümüz, Ankaraspor'dan 1999 doğumlu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/psZDUaHQa8
Etiketler: Fraport TAV Antalyaspor Ali Eren İyican transferSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:34
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