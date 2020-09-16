Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 dış saha karşılaşmasından üstün ayrılamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, galibiyet sevinci yaşayamadığı son 20 deplasman müsabakasında rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi. Hücumdaki kısır görüntüsünün yanı sıra savunmada da zorlanan Galatasaray, 20 maçlık dönemde 49 kez rakip futbolcuların gol bulmasını önleyemedi.

Dış sahadaki son 8 maçta golü yok

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada da gol atamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, son iki dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0, Paris Saint-Germain'e 5-0 kaybetti.

Avrupa'da mazisini arıyor

Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerini özlüyor.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından yaptığı 13 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 grup müsabakasında 1 beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon doğrudan gruplarda mücadele eden Galatasaray, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle grup sonuncusu oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Son 13 maçta 4 gol atıp, 24 gol yedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadığı son 13 müsabakada hücum ve savunmadaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takım, galibiyet hasreti yaşadığı söz konusu 13 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırabilirken, kalesindeki 24 gole engel olamadı.

Galatasaray, son 13 maçı kapsayan periyotta 10 müsabakada hiç gol atamazken, kalesini sadece 3 karşılaşmada kapatabildi.