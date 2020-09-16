Beşiktaş yönetimi, transfer arayışlarını sürdürüyor. Mali kriterlerden ödün vermeyen siyah beyazlılar, aceleci davranmıyor.

Hem sağ bek, hem de golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, gündemindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor.

Önceliğin golcü transferine verilmesini isteyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Hırvat oyuncu Nikola Kalinic ile temaslar sıklaştı.

3 milyon avro garanti ücret isteyen 32 yaşındaki oyuncu için formül arayan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.

Yabancı sayısının fazla olmasından dolayı sağ beki Nazım Sangere ile güçlendirmek isteyen yönetimin, milli futbolcu için Fraport Tav Antalyaspor ile yeni bir görüşme yapması bekleniyor.

Nazım’ın transferi gerçekleşmezse, sağ bek için birinci aday İtalyan Davide Santon olacak.

Diğer yandan Gökhan Töre ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamazken, birkaç gün içerisinde 28 yaşındaki oyuncu ile yeniden masaya oturulacak.