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TRT Haber 20.08.2026 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim ve teknolojide yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi, 20 üniversitemize yetiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim ve teknolojide yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz.

5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz.

Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

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Bilimsel Araştırma Recep Tayyip Erdoğan
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