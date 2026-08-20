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TRT Haber 20.08.2026 15:58

Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Hakan Fidan, yaptığı görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Bölgedeki son gelişmelerle ilgili yaptığı diplomatik temaslar çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Fidan, "Görüşmelerimizde, Gazze barış planının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Fidan, görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek Suriye'de huzurun ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteklerini tekraren vurguladıklarını kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak, işbirliğimizi ve eş güdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Hakan Fidan Mısır Son Dakika Suudi Arabistan Gazze
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