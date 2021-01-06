Fraport TAV Antalyaspor'un gollerini 19. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 71. dakikada Eren Albayrak kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golünü 10. dakikada Balkovec attı.

Fatih Karagümrük'te Enzo Roco 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üç hafta sonra kazanan Fraport TAV Antalyaspor 21 puana yükseldi.

Ligde beşinci mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün yeni transferleri stoper Gaston Campi, sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ve forvet Fabio Borini, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de forma giydi.

Orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci de Ndiaye'nin yerine 82. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk kez giydiği kırmızı-siyahlı formayla 8 dakika süre aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec'in sert şutunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlara gitti. 0-1.

PENALTI - 14. dakikada Kudriashov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nuri Şahin'in şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ardından Amilton'un şutunda top auta çıktı. Bu pozisyonda VAR odasından gelen uyarıyla oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek, Nuri Şahin'in şutunda kaleci Viviano'dan önce Koray Altınay'ın altıpas üzerinde topa eliyle müdahale ettiğine karar vererek, penaltı noktasını işaret etti.

GOL - 19. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan filelerle buluşturdu. 1-1.

GOL - 37. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Amilton'un ortasıyla oluşan tehlikeyi Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak isterken, ceza sahası içinde topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Viviano, topu taca gönderdi.

67. dakikada Ndiaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Çolak'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

70. dakikada Emre Çolak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

GOL - 71. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Amilton'un pas verdiği Eren Albayrak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Viviano'nun solundan arka direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-1.

KIRMIZI KART - 84. dakikada Antalyasporlu Roco, Amilton'a yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk. 87 Podolski), Doğukan Sinik (Dk. 64 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Amilton (Dk. 90 Omar İmeri), Orgill.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Ramazan Civelek), Campi, Roco, Balkovec, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndiaye (Dk. 82 Andrea Bertolacci ), Ndao, Biglia, Borini, Sobiech (Dk. 66 Mevlüt Erdinç).

Goller: Dk. 10 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 19 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Koray Altınay, Dk. 90 Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Enzo Roco (Fatih Karagümrük)

Ersun Yanal: İhtiyacımız olan galibiyeti sürdürmek

Maçın ardından, iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyete ve iyi oynamaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Bunu devam ettirmeye çok ihtiyacımız var. Aldığımız sonuçlar ve gidişattan çok memnun değildim. Bunu futbolcularımızla da paylaşıyordum. İhtiyacımız olan galibiyeti sürdürmek ve bu oyunu geliştirmek, rakiplere kabul ettirmek, daha iyi oynamak bundan sonraki süreçte de buna ihtiyacımız var. Takım olarak ortaya koyduğumuz bu mücadelenin üzerine çıkabilir miyiz, evet çıkabiliriz. Gelecek oyuncularla birlikte bunun mücadelesini yapabiliriz. Onların gelmesini beklerken de yüksek mücadele eden bir futbolcu grubuyla karşılamak istiyoruz. Kritik bir galibiyetti. Oyuncularımı oyun içerisindeki disiplinlerinden, oyuna tutulmalarından memnum."

[Fotoğraf: İHA]

Atılay Canel'den çok kısa açıklama

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısını saniyeler içinde tamamladı.

Basın mensuplarının karşısına geçen Canel "Bugün sahaya çıktık, 3-1 yenildik. Teşekkür ederiz." demekle yetindi.

Öte yandan, Fatih Karagümrük Kulübü, sosyal medya hesabından, "Biz Allah'ın VARlığına inanıyoruz, siz neye inanırsanız inanın!" paylaşımında bulundu.