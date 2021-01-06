Lider Beşiktaş'tan tarihi zafer. Siyah beyazlılar, üst üste 5. kez gol yemeden kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 19, 31, 79 ve 83. dakikalarda Cyle Larin, 56. dakikada Oğuzhan Özyakup, 89. dakikada Hasic ağlarla buluşturdu.

Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş 34 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi. 1-0

GOL - 31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-0

34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 56. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Aboubkar'ın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

67. dakikada Moroziuk'un sağdan içeri çevirdiği topa Abdullah Durak sağ çaprazdan gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

72. dakikada Moroziuk'un uzak mesafeden şutunu Ersin Destanoğlu son anda kornere çeldi.

GOL - 79. dakikda Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Beşiktaş yarı alanından atılan uzun pası takip eden Larin, Meriah'a rağmen kaleciden de sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi. 4-0

GOL - 83. dakikada Meljnak'ın kısa düşen geri pasında meşin yuvarlak Larin'in önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 5-0

GOL - 89. dakikada Hasic müthiş bir golle farkı 6'ya yükseltti. Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hasic uzak mesafeden şık bir golle skoru 6-0 yaptı.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 82 Kartal Yılmaz), Larin, Josef (Dk. 68 Dorukhan Toköz), Oğuzhan Özyakup (Dk. 68 Bernard Mensah), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Aboubakar (Dk. 77 Ajdin Hasic).

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Meriah, Emir Dilaver (Dk. 58 Fernando), Morozyuk, Donsah (Dk. 46 Abdullah Durak), Baiano, Melnjak (Dk. 86 Alberk Koç), Tunay Torun (Dk. 67 Onur Bulut), Samudio, Skoda (Dk. 85 Kemal Rüzgar).

Goller: Dk. 19, Dk. 31, Dk.79 ve 83 Larin, Dk. 56 Oğuzhan Özykakup (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 42 Welinton, Dk. 44 Josef (Beşiktaş)