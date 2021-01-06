Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Falcao açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildi.
Futbolcunun tedavisine başlandı.
Etiketler: Galatasaray Radamel Falcao
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