Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1 pilotu tatilde koronavirüse yakalandı
Formula 1'de McLaren takımının pilotu Lando Norris'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tatil için Dubai'de bulunan Britanyalı sürücü karantinaya girdi.
Koronavirüs salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son olarak Formula 1 pilotu Lando Norris'in testi de pozitif çıktı.
Haberi 21 yaşındaki sporcunun takımı McLaren duyurdu. İngiliz ekibi; Norris'in tatilde bulunduğu Dubai'de koronavirüse yakalandığını ve ardından karantinaya girdiğini açıkladı.
Takımın antrenman kampından önce hastalığa yakalanan genç pilot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tat ve koku duyusunu kaybettiğini ancak başka bir semptom göstermediğini söyledi.
2020 sezonunu 9'uncu bitiren Lando Norris, Perez, Stroll ve Hamilton'dan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 4'üncü Formula 1 sürücüsü oldu.
Etiketler: Formula 1 Koronavirüs
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