Ara transfer döneminin başlamasıyla, iki oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısı çalındı. İngiltere Premier Lig ekipleri, Ozan Tufan için sarı lacivertlilere ilgi mektubu yolladı.

Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan’ı resmen istedi ve transfer için görüşmeler başladı.

İki kulüp de 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’ye 10 milyon avroluk teklif yaptı.

Ozan Tufan, bu sezon sarı lacivertli formayla 16 maça çıktı ve takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. Milli formayla da 55 maç oynayan Ozan, 7 gol attı.

Cisse'ye Fatih Karagümrük talip oldu

Öte yandan sezon başında Fenerbahçe’ye gelen Papiss Cisse’ye de, Fatih Karagümrük talip oldu.

35 yaşındaki golcü ismi kadrosuna katmak isteyen İstanbul ekibi girişimlere başladı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Cisse, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.