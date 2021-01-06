Galatasaray’da gündem devre arası transferi. Yaz dönemini ekonomik olarak dikkatli geçiren yönetim, Ocak ayı için girişimlerini sürdürüyor.

Teknik heyetle yapılan görüşmelerde sarı kırmızılıların transfer haritası netleşti. Fatih Terim’in, öncelik verdiği ismin Henry Onyekuru olduğu belirtildi.

Daha önce 2 kez kiralanan Nijeryalı futbolcu, bu kez bonservisi ile transfer edilebilir. Monaco’dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Onyekuru için görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray’ın zorunlu satın alma opsiyonu ile 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi. Yönetimin, Monaco kulübü ile zorunlu satın alma konusunda pazarlık halinde olduğu ifade edildi.

Orta saha için Aytaç Kara ve Seri gündemde

Galatasaray’da bir diğer takviye de orta sahaya yapılacak. Teknik heyet, bu bölge için Taylan Antalyalı’yı yedekleyecek bir isim istiyor.

Kasımpaşa’dan Aytaç’ın listede olduğu bu bölgede bir diğer alternatifin Jean Michael Seri olduğu kaydedildi.

Sarı kırmızılıların bu sezon Fulham’da forma şansı bulamayan Seri için henüz resmi girişimlere başlamadığı gelen haberler arasında.