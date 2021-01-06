Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle İsmail Kartal'ın PFDK'ya gönderildi.
Etiketler: Konyaspor
Son Haberler
- 15:25
- 19:08
- 19:02
- 19:01
- 18:55
Sıradaki Haber
Galatasaray'dan Falcao açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz