Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.11.2023 11:18

Ankaragücü-Antalyaspor mücadelesi yarın

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Ankaragücü-Antalyaspor mücadelesi yarın

Ankaragücü-Antalyaspor maçı Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 12. sırada girdi.

Sarı-lacivertli takımda Stelios Kitsiou, sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 yenmenin moraliyle başkente gelecek. Haftaya 15 puanla 8. sırada giren Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 2 maçını da kazandı.

Emre Belözoğlu cezalı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde olamayacak.

RAMS Başakşehir'i çalıştırırken bir sarı kart gören Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ise 4 maçta üç kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon toplamda dört sarı kart gören Belözoğlu, cezalı duruma düştü. Genç teknik adam cezasını Bitexen Antalyaspor maçında çekecek.

ETİKETLER
MKE Ankaragücü Antalyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Denizlisporlu Mustafa U18 Milli Takım'a davet edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı
12:39
Yakalanan FETÖ'nün sözde "askeri gizli sorumlusu" tutuklandı
12:35
Devlet başkanlarının eşleri Gazze için İstanbul'da toplanacak
12:31
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak görülecek
12:22
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı
12:14
KDK'dan Gazze için "vicdan" diplomasisi
Balıkesir'de İkizcetepeler Barajı alarm veriyor
Balıkesir'de İkizcetepeler Barajı alarm veriyor
FOTO FOKUS
Aldığı cipsi iade etmişti: İsrailliler çocukları öldürdüğü için almadım
Aldığı cipsi iade etmişti: İsrailliler çocukları öldürdüğü için almadım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ