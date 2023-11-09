Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.11.2023 10:55

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maç programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

ETİKETLER
Süper Lig
Sıradaki Haber
Trabzonspor, yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
10:55
Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 yaralı
10:53
TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ