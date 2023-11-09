Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.11.2023 10:23

Trabzonspor, yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, yarın Konyaspor'u ağırlayacak
[Depo Photos (Arşiv)]

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

ETİKETLER
Trabzonspor Konyaspor
Sıradaki Haber
Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için yakalama kararı çıkarabilir
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
10:55
Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ