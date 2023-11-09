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Spor
AA 09.11.2023 10:14

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

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