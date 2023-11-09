Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Adanaspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)