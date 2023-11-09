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Spor
TRT Haber 09.11.2023 02:36

İsrail’e yeşil sahada tepki: Gazze'deki çocukları öldürmeyi durdurun

Filistin'e yönelik soykırım girişimini sürdüren İsrail'e bu kez yeşil sahadan tepki geldi. Kopenhag-Manchester United arasında oynanan şampiyonlar ligi karşılaşmasında bir taraftar sahaya indi, Filistin bayrağı açtı. Bayrağın üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" mesajı yer alıyordu.

İsrail’e yeşil sahada tepki: Gazze'deki çocukları öldürmeyi durdurun
[Fotograf: AA]

Gazze'de bir ayı aşkın süredir katliam üzerine katliam yapan İsrail'e tepki bu kez yeşil sahadan geldi.

Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar elinde Filistin bayrağı, yeşil sahaya indi, metrelerce koştu,
İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu. 

Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı. 

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