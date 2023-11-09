İsrail’e yeşil sahada tepki: Gazze'deki çocukları öldürmeyi durdurun

Gazze'de bir ayı aşkın süredir katliam üzerine katliam yapan İsrail'e tepki bu kez yeşil sahadan geldi.

Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar elinde Filistin bayrağı, yeşil sahaya indi, metrelerce koştu,

İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu.

Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı.