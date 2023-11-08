Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.11.2023 22:30

VakıfBank Volley Mulhouse Alsace mağlup etti

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.

VakıfBank Volley Mulhouse Alsace mağlup etti
[Fotograf: AA]

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Karutasu, Van Aalen)

Volley Mulhouse Alsace: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder (Soldner, Siftar, Danard-Selosse, Sager-Weider)

Setler: 25-22, 25-13, 29-27

Süre: 88 dakika (27, 22, 39)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Vincenzo Montella İspanya'da Çağlar Söyüncü ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:55
Netanyahu Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes yapmayacaklarını yineledi
22:50
İsrail 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı
22:48
Uluslararası Af Örgütü: İsrail Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
22:41
Gazze'den son 8 günde 172 yaralı ve refakatçi Mısır'a gönderildi
22:25
ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
22:30
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ