Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.11.2023 21:58

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre;

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye gönderilen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe müsabakası sonrası yaptığı röportajdaki hakareti, sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

ETİKETLER
Ahmet Nur Çebi Ali Koç Beşiktaş Ertuğrul Doğan Fenerbahçe PFDK TFF Trabzonspor
Sıradaki Haber
Cem İlkel’den Bulgaristan’da tarihi galibiyet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:50
İsrail 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı
22:48
Uluslararası Af Örgütü: İsrail Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
22:41
Gazze'den son 8 günde 172 yaralı ve refakatçi Mısır'a gönderildi
22:25
ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
22:30
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
22:14
BM Kadın Birimi Gazze'de yaşayan kadınların yaşam mücadelesine dikkati çekti
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ