Türk Devletleri Teşkilatı Oyunları'nda milliler takım halinde şampiyon oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Türk Devletleri Teşkilatı tarafından organize edilen oyunlşar, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlendi.

Güreş branşında grekoromen stilinde 72 kiloda Abdullah Toprak, 82 kiloda Abdulsamet Başar, 87 kiloda Doğan Kaya altın madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Grekoromen stilde 55 kiloda Muhammed Emin Çakır, 60 kiloda Mert İlbaş, 63 kiloda İsmail Çulfa, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ gümüş madalya, 67 kiloda Furkan Sungur ise bronz madalya elde etti.

Kadın masa tenisi takımı da şampiyon oldu

Üniversite oyunlarında masa tenisinde Özge Yılmaz, Nursena Çoklar ve Zeynep Karaca'dan oluşan kadınlar takımı da altın madalya kazandı ve takım halinde şampiyon oldu.

Ziver Gündüz ve Tugay Şirzat Yılmaz'dan oluşan erkekler masa tenisi takımı ise bronz madalya elde etti.

Satrançta ise Türk sporcular takım halinde 3. oldu

Kazakistan'daki üniversite oyunlarında satrançta ise Ataberk Eren altın madalya, Bengü Sena Ayan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ataberk Eren, Bengü Sena Ayan ve Sude Hereklioğlu'ndan oluşan takım ise satrançta, takım olarak da bronz madalya kazandı.