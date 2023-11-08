Galatasaray oyununun karşılığını alamadı

Münih kentindeki Allianz Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetti.

Allianz Arena'da Bayern Münih, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Alman ekibinin golleri 81. ve 86. dakikada İngiliz golcü Harry Kane'den geldi. Galatasaray ise, 90+3. dakikada Cedric Bakambu'nun golü ile farkı 1'e indirdi.

Sarı-kırmızıların savunma hattı 80. dakikaya kadar neredeyse hatasız oynarken, hücum hattı ise bulduğu birçok pozisyonda etkili olmadı.

Galatasaray, aldığı bu mağlubiyet sonrasında grubunda averaj farkıyla 3. sıraya geriledi.

Bavyera temsilcisi ise 4. maçını da kazanarak 12 puanla liderliğini sürdürürken gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubunun diğer karşılaşmasında FC Copenhagen, Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek averaj farkıyla 2. sıraya yükseldi.

Sarı-kırmızılılar A Grubundaki 5. maçını 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United'la oynayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Harry Kane’nin ceza yayı sol tarafından vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Harry Kane’nin ara pasında ceza sahası içinde topu alan Leroy Sane’nin kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslerameşin yuvarlağı kurtardı.

22. dakikada Lorey Sane’nin ceza yayı sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Lorey Sane’nin ceza sahası içinde kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Muslera meşin yuvarlağı çıkardı.

[Fotoğraf: AP]

43. dakikada Hakim Ziyech'in ara pasında defansın arkasına sarkan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Manuel Neuer'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman’ın ortasında arka direkte Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

GOL - 80. dakikada Joshua Kimmich’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Harry Kane'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 0-1

[Fotoğraf: AP]

GOL - 86. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tel’in pasında arka direkte topla buluşan Harry Kane’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 90+3. dakikada orta alandan Sergio Oliveira’nın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cedric Bakambu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

[Fotoğraf: AP]

Karşılaşma Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano (Konrad Laimer dk. 72), Kim Min-Jea, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Kingsley Coman (Serge Gnabry dk. 87), Jamal Musiala (Thomas Müller dk. 40), Leroy Sane (Mathys Tel dk. 72), Harry Kane

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Victor Nelsson dk. 78), Kaan Ayhan (Sergio Oliveira), Lucas Torreira, Hakim Ziyech (Barış Alper Yılmaz dk. 58), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Cedric Bakambu dk. 78), Mauro Icardi (Tete dk. 70)

Goller: Harry Kane (dk. 80 ve 86) (Bayern Münih), Cedric Bakambu (dk. 90+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Alphonso Davies (Bayern Münih), Abdülkerim Bardakcı, Cedric Bakambu (Galatasaray)

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Martins, Paulo Bras