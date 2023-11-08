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Spor
AA 08.11.2023 20:27

Fenerbahçe Ludogorets maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Ludogorets maçına hazır
[Fotograf: DHA]

Müsabakanın oynanacağı Ludogorets Arena Stadı'nda, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların koşu çalışmasıyla devam ettiği idman, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup şeklinde gerçekleştirilen 5'e 2 ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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