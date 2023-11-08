Samsunspor İstanbulspor'u mağlup etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Burak Şeker yönetti.

Yılport Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını İstanbulspor Emir Gültekin'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 70. dakikasında Soner Aydoğdu ile Samsunspor beraberliği sağladı. İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın itirazları nedeniyle 71 . dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Samsunspor kazandığı penaltı atışını Mouanddilmadji kaçırdı. Kaleciden dönen topu Bennaser gole çevirdi. Mücadeledeyi Karadeniz ekibi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Samsunspor bu sonuçla puanını 8 yaparak 19. sırada yer alırken İstanbul ekibi 5 puanda kalarak 20. sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma 11. dakikada İstanbulspor'un taç atışı ile başladı.

38. dakikada Samsunspor'un atağında sağ çaprazdan Emre Kılınç'ın ortasına altı pas içindeki Larua kafayla vurdu, topu kaleci Jensen bloke etti.

GOL - 41. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına yaptığı ortaya altı pas içindeki Emir Kaan Gültekin, ayağının ucu ile dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

60. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı ceza sahası yakınında önünde bulan Okan Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.

63. dakikada Laura’nın kafa vuruşunda top filelerle buluşurken, gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL - 70. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada kornerden gelen topa iyi vuran Mehmet’in kafa şutunu filelere doğru giderken Zeki, kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

84. dakikada Soner Aydoğdu’nun ortasında Marius’un kafa vuruşunda top direkten döndü.

GOL - 90+3. dakikada Marius’un kaçırdığı penaltıda topu takip eden Nanu’nun pasında Bennasser meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

Karşılaşma ev sahibi Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Samsunspor: Okan Kocuk, Kingsley Schindler (Zeki dk. 57), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik (Soner Aydoğdu), Ait Bennasser, Marc Bola (Ntcham dk. 46), Emre Kılınç (Alim dk. 90+7), Gaetan Laura (Nanu dk. 88), Marius Mouandilmadji

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney (Deli dk. 88), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mendy Mamadou (Kubilay dk. 78), Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjobas (Rroca dk. 74), Florian Loshaj, Alassane Ndao (Jackson dk. 78), Emir Kaan Gültekin

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 70), Bennasser (dk. 90+3) (Samsunspor), Emir Kaan (dk. 41) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Hakan Yakın (İstanbulspor )

Sarı kartlar: Emre, Bennasser Ntcham (Samsunspor), Loshaj, Mehmet Yeşil, Emir Kaan, Ali Yaşar, Muammer (İstanbulspor)

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp